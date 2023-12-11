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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصر تستقبل اليوم 34 جريحا فلسطينيا من ضحايا العدوان الإسرائيلي

مصر تستقبل اليوم
مصر تستقبل اليوم 34 جريح فلسطيني من ضحايا العدوان الاسرائيلي
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استقبلت السلطات المصرية اليوم الاثنين عبر معبر رفح البري ٣٤ جريح فلسطيني و٣٣ مرافقا تم نقلهم للعلاج بمستشفى العريش العام ومستشفي بئر العبد المركزي  كما عبر من قطاع غزة الي مصر اليوم ٤٢٨ من حاملي الجوازات الأجنبية والمصريين وجاري انهاء اجراءات دخولهم لمصر.

كما عبر من مصر الي قطاع غزه وفد تابع للاونوروا ضم ١٤ فردا، كما تم إدخال ١٠٠ شاحنه مساعدات لقطاع غزه تحمل مساعدات طبية وغذائية كما تم ادخال اليوم ٥ شاحنات وقود عبر معبر رفح البري  منها ٣ شاحنات وقود تحمل ١٢٩ الف لتر وقود و٢ شاحنه غاز طهي طعام.

كما استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم الاثنين وفد مجلس الامن الدولي عبر مطار العريش الدولي في حضور مساعد وزير الصحة المصري ووزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيله  ووزير التضامن الفلسطيني ووفد من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

واستعرض المحافظ الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وارسال المساعدات الي قطاع غزة، مؤكدًا علي ان مصر اكبر داعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف المحافظ أن وفد مجلس الامن سوف يقوم بزيارة تفقدية لشاحنات المساعدات امام معبر رفح البري والمساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

شاحنة مساعدات السلطات المصرية مستشفى بئر العبد المركزي مستشفى العريش العام معبر رفح البري شاحنات وقود