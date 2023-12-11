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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال يهزم التعاون بثلاثية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين

الهلال
الهلال
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تأهل فريق الهلال بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس إلى منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، بعد الفوز على فريق التعاون.

وفاز فريق الهلال على نظيره التعاون في إطار مواجهات دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية ستاد فيصل بن فهد.

 

وافتتح فريق الهلال نتيجة اللقاء، بإحرازه هدف في الدقيقة الثانية بالوقت البديل عن الضائع بنهاية الشوط الأول عن طريق لاعبه ميشال ريتشارد ديلجادو.

 

وأضاف الزعيم ثاني أهدافه في الدقيقة 51 من عمر شوط اللقاء الثاني عن طريق مهاجمه الصربي الكسندر ميتروفيتش.

وفي الدقيقة 84 من عمر شوط اللقاء الثاني، أحرز البرازيلي مالكوم هدف الهلال الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة وتأهله إلى الجولة المقبلة.

الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين فريق التعاون