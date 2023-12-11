الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الغربية يتابع التوافد الكثيف للمواطنين علي اللجان

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التوافد الكثيف من المواطنين بمراكز ومدن المحافظة للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع في العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024 ،داعيًا المواطنين للمشاركة وممارسة حقهم الدستوري في صياغة مستقبل مصر.

وفتحت اللجان الانتخابية فى محافظة الغربية، اليوم الاثنين، أبوابها والمجهزة داخل 693 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، لاستقبال نحو 3 ملايين و544 ألف و993 ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية المحددة خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى، من بينهم 16 مقرا مخصص للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.

وكانت لجان الانتخابات قد شهدت خلال يومها الأول في محافظة الغربية، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وظهور كثيف لكبار السن والسيدات، وتأكيدا وتعبيرا على الوحدة الوطنية، شهدت اللجان الانتخابية بالغربية، توافد كبير بالأعلام المصرية للمسلمين والمسحيين يد واحدة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، كما شهدت لجان الوافدين بمراكز ومدن محافظة الغربية، كثافة على التصويت من قبل الطلاب والعمال والموظفين والمواطنين الوافدين.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية، لافتا أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره، وأن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية دون معوقات.