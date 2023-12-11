انتخابات الرئاسة 2024.. احتفالات أمام لجان رأس البر في دمياط

شهدت اللجان الانتخابية في مدينة رأس البر لدمياط احد اشهر مصايف الجمهورية اقبال كبير من الناخبين للمشاركة في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية حيث تواجد الأهالي على المزمار والطبل وقاموا بتنظيم احتفالية أمام اللجان.

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انه شهدت اللجان الانتخابية إقبال كبير من المواطنين بعد استئناف عملية التصويت بالفترة الثانية لليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فتح اللجان وانتظام سير العملية الانتخابية بجميع المناطق.

وأشارت "محافظ دمياط " إلى وجود تنسيق كامل مع جميع الجهات على مدار الساعة للتيسير على المواطنين للادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم بصناديق الاقتراع كحق دستوري وواجب وطنى للجميع ، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولاً بأول من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.