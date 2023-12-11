الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب بالبحيرة للحث على المشاركة

نظم اليوم الإثنين، عدد من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب بمحافظة البحيرة، مسيرة بالأعلام المصرية.

انطلقت المسيرة من أمام مكتبة مصر العامة مرورا بشارع الجمهورية في طريقهم إلي لجنة الوافدين بمحطة قطار دمنهور، بقيادة المهندس كامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، وذلك لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

واستعدت محافظة البحيرة للانتخابات الرئاسية، حيث تشارك بـ672 مركز انتخابي و855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة. يبلغ عدد الناخبين في المحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة، حيث تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية وتوفير الأمان واليسر للمواطنين، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات. تم تقديم الدعم اللوجستي وتوفير وسائل الراحة للمواطنين خلال عملية التصويت، مع احترام قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.