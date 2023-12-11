كبار السن يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

شهدت لجان الانتخابات في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن، في ثاني أيام الانتخابات، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

كما حرصت المقار واللجان الانتخابية على توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم و كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى ثاني ايام الانتخابات الرئاسية 2024.

وجرى تجهيز 365 مقر انتخابي و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة على جاهزية تامة للانتخابات الرئاسية والتي يتم متابعتها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة والجولات الميدانية لمتابعة سيرها بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق القليوبية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة.

إقبال السيدات

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