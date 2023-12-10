الانتخابات الرئاسية 2024.. أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان يدلي بصوته بمدرسة السادات الثانوية

أدلي المهندس أيمن رضا عبدالله، أمين عام جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بلجنة الوافدين بمدرسة السادات الثانوية، حرصًا منه على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الدستوري والقانوني كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في اختيار رئيس الجمهورية.

وأثنى المهندس أيمن رضا، على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مشددًا على ضرورة مشاركة جموع الشعب المصري في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، ليرى العالم أجمع أن الشعب المصري هو من يُحدد مصيره ويُرسم مستقبله بإرادته الحرة في اختيار رئيسه.

وحث "رضا" جموع المواطنين بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أنه واجب وطني قبل أن يكون حق دستوري، لاستكمال مسار البناء والتنمية لمصر، والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وانطلقت العملية الانتخابية صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بمختلف المحافظات، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.



ويصل عدد من لهم حق الانتخاب ما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

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