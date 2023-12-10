الانتخابات الرئاسية 2024.. عادل فهيم يدلي بصوته بمصر الجديدة

أدلى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 ايام.

وتوجه الدكتور عادل فهيم إلى مقر اللجنة الانتخابية للتصويت فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بمدرسة ليسيه بميدان تريومف بحي مصر الجديدة.

وقال الدكتور عادل فهيم إنه يحرص دائماعلى المشاركة في الانتخابات الرئاسة ويكون اول الحاضرين لاقتناعه الشديد بانها أمانه ويجب أن يؤديها عل اكمل وجه وكان أول الحاضرين في مقر اللجنة الانتخابية وأدلي بصوته ويدعوا الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لانها حق أصيل للمواطن المصرية ويعكس مدي الديمقراطية التى تتمتع بها مصر تحت قيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر ان الدكتور عادل فهيم يشغل العديد من المناصب الهامة ابرزها المساعد التنفيذى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام ورئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقى للعبة

وانطلقت صباح اليوم، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من اليوم الأحد 10حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1،119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان.