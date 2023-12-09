"يوتيوب ميوزك" يحل محل "جوجل بودكاستس" في أبريل

أعلنت شركة جوجل عن وفاة خدمة البودكاست منذ بضعة أشهر، وفي هذا الأسبوع كشفت شركة البحث العملاقة عن المسار الذي سيتعين على محبي هذا النوع من محتوى الوسائط اتباعه لمواصلة الاستماع إلى ملفات البودكاست المفضلة لديهم.



وفي منشور مدونة تم نشره مؤخرا، قررت جوجل مرة أخرى خططها لإيقاف البودكاست في الولايات المتحدة ابتداء من أبريل 2024. ولتسهيل انتقال المستخدمين إلى يوتيوب ميوزك، الخدمة التي ستحل محل البودكاست العام المقبل،

أعلنت جوجل أنها بدأت في طرح أداة للمساعدة في ترحيل الاشتراكات.وبالإضافة إلى إتاحة إمكانية ترحيل الاشتراكات من جوجل بودكاستس إلى يوتيوب ميوزك، تتيح الأداة للمستمعين في الولايات المتحدة تصديرها لاستخدامها في تطبيقات البودكاست الأخرى.



وسيتم طرح أداة الترحيل للمستمعين في الأسابيع المقبلة، وسيكون من الممكن الوصول إليها من خلال لافتة موضوعة أعلى الشاشة في جوجل بودكاستس. ووفقا لجوجل، توفر الأداة خيار تصدير اشتراكات جوجل بودكاستس كملف OPML يمكن تحميله إلى أي تطبيق بودكاست آخر يدعم التحميلات.



ومن المهم ملاحظة أن جوجل بودكاستس سيكون متاحا للاستماع إلى ملفات البودكاست في الولايات المتحدة حتى مارس 2024، وسيتمكن المستمعون من ترحيل اشتراكاتهم أو تصديرها حتى يوليو2024، بحسب موقع فون أرينا.