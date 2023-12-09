ads
السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في منشأة ناصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منشاه ناصر.

واسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواه بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة  أن المتهمين قاموا باستيقاف المجنى عليهم  بالطريق العام وأشهروا في وجههم سلاح أبيض مطواه  دون مسوغ قانوني  وحصلوا  علي١٠  هواتف محمول ومبالغ مالي وقدرها٣٠٠٠ الاف جنيه.

وكان قسم شرطة منشاه ناصر تلقي بلاغات بسرقة المواطنين بالإكراه،بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين،واعترفوا سرقة المواطنين بالإكراه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة العامة القبض علي المتهمين المشدد 6 سنوات القبض علي المتهم تشكيل عصابي بسرقة المواطنين بالإكراه