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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في وفاة النائب خليفة رضوان

جانب من العزاء
جانب من العزاء
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أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واجب العزاء في وفاة  النائب " خليفة رضوان " عضو مجلس النواب، وذلك بمسقط رأسه بمركز جرجا.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، والنائب الهامي البارودى والنائب ياسر نصر أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى في الإخلاص والعمل على خدمة المواطنين.

أعضاء مجلس النواب التنفيذية السكرتير العام الصبر والسلوان اللواء طارق الفقي المواطنين اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج