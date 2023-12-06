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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع ندوات توعية المواطنين للمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

سلسلة من الندوات
سلسلة من الندوات التعريفية بمختلف المراكز والمدن بأسوان
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واصلت وحدة السكان بمحافظة أسوان بالتعاون مع المحليات تنفيذ سلسلة من الندوات التعريفية بمختلف المراكز والمدن، والتى تقام تحت شعار " أنزل شارك.. صوتك أمانة" بهدف توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الايجابية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام ١٠و ١١ و١٢ ديسمبر الجارى باعتبار ذلك حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لإبداء رأيه وصوته بكل حرية لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة .

وتم تنفيذ الندوات بإشراف من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبمشاركة من اللجان الفرعية لوحدة السكان بقيادة رانيا مغربى .

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والجهات المعنية لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية، وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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انزل شارك صوتك امانة الانتخابات الرئاسية أخبار محافظة أسوان