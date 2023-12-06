أرسنال يهزم لوتون تاون في مباراة مثيرة ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

قاد جابريل ماريتينلي وجابرييل جيسوس فريق أرسنال للفوز على لوتون تاون بنتيجة 4-3، في مباراة مثيرة أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وتقدم أرسنال بهدف مبكر عن طريق ماريتينلي في الدقيقة 20، ثم تعادل لوتون تاون عن طريق جبريل أوشو في الدقيقة 25.

وأضاف جيسوس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 45، ثم تعادل لوتون تاون مجددًا عن طريق إليجاه أيبايو في الدقيقة 49.

وعاد أرسنال للتقدم بهدف كاي هافيرتز في الدقيقة 60، لكن أدرك لوتون التعادل مجددا من خلال روس باركلي في الدقيقة 57 وظلت المباراة سجالا إلي نهايتها حتى سجل ديكلان رايس هدف الفوز القاتل في نفسها الأخير في الدقيقة 97.

وواصل أرسنال انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفوز السادس على التوالي، وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.

أما لوتون تاون، فواصل تراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الـ17 برصيد 9 نقاط.