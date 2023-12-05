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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. إعلام الاحتلال يعترف: مَن يعول على استسلام الفلسطينيين يعيش في عالم آخر

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء الأربعاء 6 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المسافة صفر
المجد للمقاومة
إعلام الاحتلال يعترف: مَن يعول على استسلام الفلسطينيين يعيش في عالم آخر
تجميد أصول يحيى السنوار لمدة ستة أشهر
100.. شاحنة مساعدات ووقود دخلت إلى القطاع
قلق أممي بسبب استهداف المدنيين
إغراق الأنفاق في غزة بمياه البحر
مقاضاة لحكومة الهولندية لتزويدها الاحتلال بقطع  مقاتلات إف - 35
جهود أمريكية لاحتواء الحوثي  ومبعوث واشنطن يتوجه إلى الخليج

الفلسطينيين يحيي السنوار واشنطن