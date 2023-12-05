اقرأ غدا في "البوابة".. إعلام الاحتلال يعترف: مَن يعول على استسلام الفلسطينيين يعيش في عالم آخر

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء الأربعاء 6 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المسافة صفر

المجد للمقاومة

إعلام الاحتلال يعترف: مَن يعول على استسلام الفلسطينيين يعيش في عالم آخر

تجميد أصول يحيى السنوار لمدة ستة أشهر

100.. شاحنة مساعدات ووقود دخلت إلى القطاع

قلق أممي بسبب استهداف المدنيين

إغراق الأنفاق في غزة بمياه البحر

مقاضاة لحكومة الهولندية لتزويدها الاحتلال بقطع مقاتلات إف - 35

جهود أمريكية لاحتواء الحوثي ومبعوث واشنطن يتوجه إلى الخليج