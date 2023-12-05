ضبط 535 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 535000 مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية "عبوات كرتونية ونشرات دوائية" تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية التابعة لشركات محلية وعالمية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط (المدير المسئول) بالمطبعة المُشار إليها ، وتم ضبط (535000 مطبوع تجارى لعبوات كرتونية ونشرات دوائية تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية على النحو المشار إليه بدون تفويض "بالمخالفة للقانون") وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.