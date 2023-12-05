المقاولون 2008 يفوز على فيوتشر في دوري الجمهورية

تمكن فريق المقاولون العرب مواليد 2008 من تحقيق الفوز على فريق نادي فيوتشر بنتيجة 1_0 أحرز هدف المباراة محمد رضا كوكو في الدقيقة 23 من الشوط الأول، في إطار فاعليات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب محمود عبد الحليم وعبد الغني حسين إداري الفريق و أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب ٠

جدير بالذكر أن سامح يوسف ساهم من قبل في تصعيد العديد من المميزين للفريق الاول للمقاولون ويملك سامح يوسف خبرات كبيرة وسبق له قيادة هجوم المقاولون والزمالك ولعب للمنتخب الوطني اثناء مسيرته كلاعب .