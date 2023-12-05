رئيس "العربية للتصنيع" يجري مباحثات مع وفد "KAI" الكورية العالمية

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن إقامة معرض إيديكس الدولي 2023 بالقاهرة فرصة كبيرة للتأكيد بأن مصر تتمتع بالحوافز الجاذبة للاستثمارات ويتضح هذا من العدد المشارك في فعاليات المعرض في نسخته الثالثة.

وجاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض , حيث بحث مع Moon,Juyeal مدير إدارة البرامج الدولية بشركة KAI الكورية العالمية والوفد المرافق ، تعزيز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك ومنها صناعات الطيران ، والتأكيد علي ترحيب الهيئة العربية للتصنيع بإقامة شراكة مع شركة KAI العالمية في الصناعات الدفاعية المختلفة.