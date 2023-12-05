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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "العربية للتصنيع" يجري مباحثات مع وفد "KAI" الكورية العالمية

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
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أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن إقامة معرض إيديكس الدولي 2023 بالقاهرة فرصة كبيرة للتأكيد بأن مصر تتمتع بالحوافز الجاذبة للاستثمارات ويتضح هذا من العدد المشارك في فعاليات المعرض في نسخته الثالثة.

وجاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض , حيث بحث مع  Moon,Juyeal مدير إدارة البرامج الدولية بشركة KAI  الكورية العالمية والوفد المرافق ، تعزيز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك ومنها صناعات الطيران ، والتأكيد علي ترحيب الهيئة العربية للتصنيع بإقامة شراكة مع شركة KAI  العالمية  في الصناعات الدفاعية المختلفة.

مهندس مختار عبد اللطيف الهيئة العربية للتصنيع معرض إيدكس الدولي 2023 بالقاهرة شركة KAI الكورية العالمية