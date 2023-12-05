أبطال آسيا.. رونالدو خارج التشكيل المتوقع للنصر

يحل فريق النصر السعودى، فى تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2023.

وحسم النصر السعودى تأهله لدور الـ16 منذ الجولة الماضية، بعد تعادله مع بيرسبوليس الإيراني بدون أهداف، ليتصدر المجموعة بـ 13 نقطة، وبيرسبوليس في الوصافة بـ 8 نقاط، ويأتي الدحيل القطري في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما يحتل استقلال دوشنبه، المركز الرابع والأخير بنقطتين.

ومن المقرر أن يستبعد المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مواطنه ونجم الفريق كريستيانو رونالدو، من المباراة، بالإضافة إلى بعض الأجانب للراحة.

وجاء التشكيل المتوقع للنصر السعودى كالتالى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد آل فتيل، عبد الله مادو، محمد قاسم.

خط الوسط: سيكو فوفانا، عبد الله الخيبري، سامي النجعي.

خط الهجوم: أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، محمد مران.