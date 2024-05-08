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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

عميد كلية الأهرام الكندية: نحن جزء من مجتمع صيدلي عالمي يقود العالم في الدواء

الدكتور أيمن نور
الدكتور أيمن نور الدين، عميد كلية الأهرام الكندية
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قال الدكتور أيمن نور الدين، عميد كلية الأهرام الكندية، إن شباب الصيادلة هم الذين سوف يقودون المهنة، وهم مستقبل الصيادله في مصر.

وأضاف “نور الدين” خلال المؤتمر الصحفي لاتحاد طلاب كلية الصيدلة المنعقد الآن في أحد الفنادق: “  نحن جزء من مجتمع صيدلي عالمي يقود العالم في الدواء”.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين العديد من المؤسسات المختلفة، والتي من بينها مندوبين من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومؤسسة اليونيسيف (UNICEF)، وعدة وزارات مثل وزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية. كما حضر  مندوبين من النقابة الصيادلة المصرية، وحضور عمداء كليات الصيدلة في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مندوبين من شركات الأدوية المختلفة مثل نيرهادو و يوتوبيا  ومبادرة السكر برة.

الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة الدكتور أيمن نور الدين عميد كلية الأهرام الكندية شباب الصيدله مستقبل الصيادله في مصر