وزير المالية يطالب بحذف عبارة «الحكومة تخبى المستندات» من مضبطة النواب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتعاون مع أعضاء مجلس النواب، قائلا: أعضاء المجلس يتعاملون معى، لا نخبى حاجة ولا نخفى حاجة، وأطلب من المجلس الموقر أن تحذف من المضبطة عبارة أن الحكومة تخبى المستندات التي ذكرها النائب إيهاب منصور، والنائب عندما تحدث معي عن حالات خاصة بالتعويضات قولت له هات لى الحالات وسنتعامل معها، لكننا كحكومة لا نخفي أي شيء".

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وتابع الوزير: "الجهاز المركزى للمحاسبات موجود، وأي بيانات ومعلومات يتم طلبها تقدم".

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا للوزير: "رد سيادتك كافي دون الحاجة إلى الحذف من المضبطة، لازم نتوسع في إبداء الرأي والرأى الآخر تحقيقا للديمقراطية، وما تستحقه مصر".