هل تناول الشاي مع الأكل له أضرار أم خرافة شائعة؟

من الشائع بين الناس أن شرب الشاي مع تناول الطعام له أضرار كثيرة على الصحة، ويعتقد البعض الآخر أنها محرد خرافة ليس لها أساس من الصحة؛ إذ يتناول بعض الناس الشاي كشيء رئيسي مع الطعام في بعض الدول، ولا يحدث لهم مشاكل صحية من التي يقال عنها، ولذلك أوضح الأطباء حقيقة الامر خاصة عن عدم امتصاص الحديد من الطعام بسبب تناول الشاي مع الاكل.

أضرار تناول الشاي مع الطعام

تشير بعض الدراسات إلى أهمية تناول الشاي مع الطعام لتحسين الهضم، فيما تعارض دراسات أخرى الأمر؛ إذ يعيق الكافيين امتصاص بعض المعادن المهمة ويحرم الجسم من فائدتها.

وشرب الشاي يحسن عملية الهضم وخفض الغازات والانتفاخات بعد تناول الطعام، كما ينصح الأطباء بتناول شاي الجنزبيل، الاعشاب، الاخضر.

والشاي مضاد للالتهابات ويقلل تأثير البكتريا الموجودة في الطعام وتسهيل الهضم، ومن أضرار الشاي إعاقة امتصاص الحديد عبر جدار الأمعاء وقد يؤدي لفقر الدم.

كما ينصح بتناول أطعمة غنية بالحديد وفيتامين c مع الشاي مما يساعد الجسم على امتصاص المعدن، فهو مضاد للاكسدة ومن افضل مضادات الاكسدة.

وقد يؤدي كثرة تناوله للأرق والعصبية ومشاكل الغثيان وحرقة المعدة.