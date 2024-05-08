تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و667 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 667 شاحنة و57 سيارة.

وشملت حركة الواردات 100 طن بضائع، 239 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8900 طن بضائع، 428 شاحنة و16 سيارة.

ويغادر ميناء سفاجا اليوم، العبارة امل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و229 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.