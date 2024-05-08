نصف نهائى المؤتمر الأوروبى.. كلوب بروج يسعى للتأهل للنهائى من بوابة فيرونتينا

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السابعة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "جان برايدال"، حيث يستضيف فريق كلوب بروج البلجيكى، نظيره فيورنتينا الإيطالي، فى اياب نصف نهائى بطولة دورى المؤتمر الأوروبى.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فيورنتينا الإيطالي، بثلاثة اهداف لهدفين، أحرزهم ريكاردو سوتيل وأندريا بيلوتي ومبالا نزولا فى الدقائق 5، 37، 90، بينما جاء هدفى كلوب بروج عن طريق هانز فاناكن من ضربة جزاء، ايغور تياغو، وذلك على ملعب "أرتيميو فرانكي".

ويسعى فريق فيورنتينا الإيطالى، للوصول لنهائى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للمرة الثانية على التوالي، بعد ان هزم فى النسخة الماضية أمام وست هام بهدفين لهدف.

ويبدو ان نادى فيرونتينا الإيطالى، عازما هذه المرة على الوصول إلى النهائي من أجل تحقيق لقبه الأوروبي الثاني في تاريخه، بعد أن وصل إلى أول نهائي له وكان بدوري أبطال أوروبا 1957، قبل أن يخسر أمام الفريق الملكى ريال مدريد.

وبعدها بـ 4 مواسم فقط حقق فيرونتينا لقبه الأوروبى الأول والوحيد فى ثانى نهائى له عام 1961، حينما تغلب في نهائي كأس الكؤوس على رينجرز الإسكتلندي بأربعة أهداف لهدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى الجانب الآخر، يسعى كلوب بروج البلجيكى، للتأهل للنهائى وللظفر بأول لقب أوروبى، بعد أن وصل إلى نهائي دوري الأبطال مرة واحدة عام 1978 وخسر أمام ليفربول،، وأمام الريدز ايضاً خسر نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1976.