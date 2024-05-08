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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

كلاكيت تاني مرة.. أصالة تثير تساؤلات الجمهور بعد حذف جميع صورها مع زوجها فائق حسن

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
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أثارت المطربة أصالة تساؤلات الجمهور، بعد حذف جميع صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ولاحظ الجمهور بأن أصالة لم تلغي متابعة زوجها فائق حسن على حسابها إنستجرام، والأخير كذلك، ولم يخرج أحد منهما ليوضح حقيقة الأمر.

ويذكر أن، دعم الشاعر فائق حسن، أصالة بعد طرح بوستر ألبومها الجديد بعنوان "لحقت نفسي"، وعلق: تشبهين موهبتك متفردة متجددة.. الفن للفن جعلتي منه أولوية فكنتي أيقونة الشرق".

ولاقى ألبوم "لحقت نفسي" نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، وحققت أغنية "فوق"، أعلى نسبة مشاهدة منذ طرحها على حسابتها الشخصية، والأغنية من كلمات عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر. 

الشاعر العراقي فائق حسن المطربة أصالة انفصال ألبوم لحقت نفسي أعلى نسبة مشاهدة فوق