بعد 15 سنة من طرحها.. بلاغ يتهم هاني شاكر بسرقة أغنية "رحماكي"

قدم الشاعر هاني عبد الموجود بلاغًا ضد كل من المطرب هاني شاكر ومالك إحدى شركات الفن واثنين آخرين يتهمهم بسرقة أغنية "رحماكي".

وطرح المطرب هاني شاكر أغنية "رحماكي" ضمن ألبوم "حبيب حياتي" الذي تم إصداره عام 2009، ومن تأليف محمد العامودي ومن ألحان محمد ضياء الدين، وتأتي كلمات "رحماكي" كالآتي:

رحماك ساحرة الاجفان رحماك

فالقلب رغم الصد ما زال يهواك

والعين سالت على الاوجان دمعتها

و هي التي مابكت في البعد الاك

باتت ونار الجوى والشوق يؤرقها

تهفو إلى يوم عيد فيه لقياك

عيناك بحر فيه الموج مضطرب

وانا هائم مبحر والبحر عيناك