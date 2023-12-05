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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الأوكرانية تدمر 10 من أصل 17 طائرة دون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أفادت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن الدفاعات الجوية اعترضت 10 من أصل 17 طائرة مقاتلة روسية بدون طيار في مناطق مختلفة عبر أوكرانيا خلال ساعات الليل.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان القوات القول “خلال الساعات الماضية، هاجم الروس بطائرات بدون طيار قتالية من طراز شاهد-136/131 من اتجاهين – منطقة كورسك الروسية وبريمورسكو-أختارسك، بالإضافة إلى الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات من طراز إس-300، والتي تم إطلاقها على المدنيين”.

وأضاف البيان “تم تسجيل ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار قتالية من نوع شاهد و6 صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس-300”.

وفي أعقاب العمليات القتالية، تم إسقاط 10 طائرات بدون طيار في مناطق مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

الدفاعات الأوكرانية طائرة بدون طيار روسيا