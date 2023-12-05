الدفاعات الأوكرانية تدمر 10 من أصل 17 طائرة دون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل

أفادت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن الدفاعات الجوية اعترضت 10 من أصل 17 طائرة مقاتلة روسية بدون طيار في مناطق مختلفة عبر أوكرانيا خلال ساعات الليل.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان القوات القول “خلال الساعات الماضية، هاجم الروس بطائرات بدون طيار قتالية من طراز شاهد-136/131 من اتجاهين – منطقة كورسك الروسية وبريمورسكو-أختارسك، بالإضافة إلى الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات من طراز إس-300، والتي تم إطلاقها على المدنيين”.

وأضاف البيان “تم تسجيل ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار قتالية من نوع شاهد و6 صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس-300”.

وفي أعقاب العمليات القتالية، تم إسقاط 10 طائرات بدون طيار في مناطق مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا.