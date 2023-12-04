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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حجازي يشارك في فوز الاتحاد على سباهان بدوري أبطال آسيا

الاتحاد وسباهان
الاتحاد وسباهان
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قاد الدولي المصري أحمد حجازي، فريقه الاتحاد للفوز على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني، بهدفين مقابل هدف بدوري أطال آسيا.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل صالح العمري هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 14، ثم تعادل رامين رضائيان لفريق سباهان في الدقيقة 48، قبل أن يسجل جوتا هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 69.

وشارك حجازي أساسيًا في المباراة، بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي، ولعب لمدة 76 دقيقة، ليحل بدلًا منه عمر هوساوي.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة، ليضمن صدارة المجموعة الثالثة، والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

احمد حجازي سباهان