ياسين بونو يصدم جماهير الهلال بعد مباراة دوري الأبطال

صدم حارس مرمى الهلال المغربي ياسين بونو، جماهير الفريق، بإصابته بآلام عضلية في بداية الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام ناساجي مازاندران الإيراني.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وخرج بونو من المباراة، ليحل محله عبد الله المعيوف، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة، التي انتهت بفوز الهلال 2-1.

وتأتي إصابة بونو بمثابة ضربة قوية للهلال، الذي يعتمد عليه بشكل كبير في حراسة المرمى.

وسبق لبونو أن تعرض للإصابة في وقت سابق من الموسم الحالي، لكنه تعافى منها وعاد للمشاركة في المباريات.

ويأمل الهلال ألا تكون إصابة بونو خطيرة، وأن يعود للمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن.

