الحملة الرسمية لـ "السيسي" تلتقي ممثلي النقابات والهيئات في بورسعيد

عقدت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في محافظة بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع ممثلي النقابات والاتحادات والهيئات، لتنسيق خطة العمل خلال الأيام المقبلة لدعم مرشح الحملة، والوقوف على بعض المطالب الخاصة بهذه الكيانات.

الحملة الرسمية لـ "السيسي" تلتقي ممثلوا النقابات والهيئات في بورسعيد

ورحب ممثلوا الحملة الرسمية بالكيانات التي حضرت اجتماع اليوم، مؤكدين على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير، والحفاظ على أرض الوطن، وبحثوا خطة زيادة الوعي لأعضاء الكيانات الخاصة بهم من أجل المشاركة بشكل ايجابي خلال الانتخابات الرئاسية.

ودار حوار متبادل بين ممثلي الحملة والكيانات المشاركة في الاجتماع حول الموضوعات الهامة التي تخص أعضاء هذه الكيانات التي تمثل قطاع كبير في الشارع البورسعيدي، مؤكدين أنه سيكون هناك تواصل دائم للوصول إلى حلول تُلبي مطالبهم من أجل الإرتقاء بالعمل في المؤسسات التابعة لهؤلاء الأعضاء.

يمثل الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في محافظة بورسعيد: النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والمهندس محمد سلامة، أمين حزب حماة الوطن ببورسعيد، والمهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني في المحافظة، عميد محمد علي، منسق مبادرة حياة كريمة، زيدان عمار، ممثل القبائل والعائلات المصرية، أحمد البسيوني، ممثل الكيانات الشبابية "يلا سيسي"، عماد الدسوقي، ممثل كيان شباب مصر، إبرام عبد المسيح، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.