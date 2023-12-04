صندوق تحيا مصر يجهز 15 فتاة من أبناء العاملين بجامعة كفر الشيخ.. فيديو

كشف هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، تفاصيل مبادرة «دكان الفرحة» والتي تم تقديمها لأهالي كفر الشيخ بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ.

وقال مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن صندوق تحيا مصر مستمر في دعم الأسر والمواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، معلقا: مبادرة «دكان الفرحة» بكفر الشيخ تم توزيع فيها أكثر من 30 ألف قطعة ملابس مجانية، علاوة على إتاحة 5 قطع ملابس من اختيار الطلبة والطالبات بجامعة كفر الشيخ.

وأشار هشام خليفة إلى أن مبادرة «بالهنا والشفا» التابعة للصندوق وزعت أكثر من 1200 كرتونة مواد غذائية وأكثر من 120 بطانية، بالإضافة إلى قسائم مشتريات بقيمة 200 جنيه للعاملين والأفراد بالجامعة، وتيسير زواج 15 فتاة من أبناء العاملين في الجامعة.

واختتم هشام خليفة: كل عروسة حصلت على «غسالة، ثلاجة، مروحة، أطقم ملابس، وأواني طهي» وغيرها من الأدوات المنزلية، كهدية من صندوق تحيا مصر، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



