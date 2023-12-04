فيوتشر يعود للقاهرة بعد الفوز على الهلال الليبي بالكونفدرالية

عادت بعثة فيوتشر اليوم الإثنين إلي القاهرة، وذلك بعد الفوز على حساب فريق الهلال الليبي مساء أمس بنتيجة 2-1، بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل ثنائية فيوتشر مروان محسن في الدقيقة 65، وكاجالي دراميه في الدقيقة 90+2 .

وارتفع رصيد فيوتشر بعد الفوز على الهلال الليبي للنقطة 6 في المركز الثاني لمجموعته، ويتصدر المجموعة اتحاد الجزائر برصيد 6 نقاط، والهلال الليبي ثالثا بدون نقاط، وفي المركز الرابع سوبر سبورت بدون نقاط .