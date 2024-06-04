مصرع شخص في حريق معلف ماشية بالقليوبية

لقى موظف بالمعاش مصرعه فى حريق داخل معلف ماشية خاصته داخل قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وكذالك وفاة عددا من الماشية اثر الحريق وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول شحته . أ . أ 66 سنة مقيم بكفر تصفا إثر حريق داخل معلف ماشية داخل قريته بكفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وبإشراف العميد محمد سعيد مرسى رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية وتبين من التحريات الأولية أنه حريق نشب فى معلف ماشية مسقوف بالخشب داخل قرية كفر تصفا دائرة المركز وأثناء محاولة صاحب المعلف إنقاذ الماشية من نيران الحريق ولكنه أثناء هياج بعض الماشية تم سقوط صاحب المعلف على الأرض وإشتعلت بجسده النيران حتى فارق الحياة وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.