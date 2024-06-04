نور الشربينى تحافظ على الصدارة وتكتب تاريخا جديدا فى عالم الاسكواش

حققت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتينج، رقماً قياسياً جديدًا فى التصنيف العالمى الجديد الذى أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، فى شهر يونيو الجاري، بعدما تصدرته.

حيث حافظت نور الشربيني على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ40 على التوالي والـ 250 فى تاريخها، لتكتب رسميً فصلًا جديداً فى تاريخ صدارة الأسكواش.

فيما احتلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز وصافة الترتيب، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة جاءت فى المركز الثالث والأمريكية أوليفيا ويفر استقرت فى المركز الرابع.

بينما حققت الإنجليزية جورجينا كيندي، تقدمًا بعد تتويجها ببطولة مانشستر، لتحتل المركز الخامس، بينما تراجعت نور الطيب إلى المركز السابع.



وجاء تصنيف الاسكواش كالتالى:



1ـ نور الشربيني



2ـ نوران جوهر



3ـ هانيا الحمامي



4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر



5ـ الإنجليزية جورجينا كيندي



6ـ البلجيكية نيلي جليس



7ـ نور الطيب



8ـ البلجيكية تيني جليس



9- روان العربي



10ـ الماليزية سيفا سينجاري

نور الشربينى تكتب التاريخ





بهذه الصدارة، أحتلت نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج، رسميًا المركز الثالث فى قائمة أكثر اللاعبات بقاءًا على قمة التصنيف العالمى للأسكواش، بعد تصدرها للتصنيف للأسبوع الـ 40 على التوالى.

وذلك بعدما تخطت نور الشربينى، الرقم المسجل بأسم الأسترالية ميشيل مارتن التى ظلت على عرش التصنيف لمدة 1767 يوماً على التوالى، لتصبح البطلة المصرية فى المركز الثالث بـ 1768 يوم على التوالى.



وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، قد أعلنت التصنيف عن شهر مايو الماضى، والتى حافظت فيه نور الشربيني على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ39 على التوالي والـ 249 فى تاريخها، لتبدأ فصل جديد فى عالم القفص الزجاجى، وتسعى لتحطيم أرقام أخرى.

ومن المتوقع ان نور الشربينى ساتسعى لتحطيم ارقام أخرى، خاصة وانها تمشى بخطى ثابته نحوالحفاظ على قمة الترتيب العالمى.

وجاءت قائمة اللاعبات الاكثر هيمنة على التصنيف العالمى توالياً كالتالى:





1- الماليزية نيكول ديفيد 3,408 يوماً على التوالى.

2- النيوزلندية سوزان ديفوي 3,195 يوماً.

3- المصرية نور الشربينى 1,768 يوماً.

4- الأسترالية ميشيل مارتن 1,767 يوماً.

5- الأسترالية سارة فيتز-جيرالد 1,216 يوماً.

6- الفراشة رنيم الوليلى 669 يوماً.



