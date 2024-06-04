"تموين الإسكندرية" تعلن عن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ، عن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.

وأفاد بيان المديرية بأنه تم اعتماد خطة استقبال عيد الأضحى المبارك على عدة محاور تموينية رئيسية: توفير اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة حيث تعرض المجمعات الاستهلاكية لحوم شمبرى سعر الكجم ٢٨٥ جنيها ولحوم جيبوتى سعر الكجم ٣٣٥ جنيها ولحوم ضأن مجمد أرجواى سعر الكجم ٣٣٥ جنيها ولحوم ضأن مبرد سعر الكجم ٣٦٠ جنيها ولحوم هندى مجمد سعر الكجم ٢٢٠ جنيها.

وأضاف البيان بأنه تم توافر الدواجن المحلية و البرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن كالأتى دواجن محلية مجمدة وزن واحد كجم بسعر ١٠٠ جنيها ودواجن برازيلى مجمدة وزن واحد كجم بسعر ١٣٥ جنيها وصدور دواجن وزن ٤٥٠ جم ١١٠ جنيها ووراك دواجن وزن ٩٠٠ جم ١١٠ جنيها وبط العابد سعر الكجم ١٢٠ جنيها.

وأشار إلى توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز و المكرونة و السكر و الزيوت و السمن و الصلصة و الدقيق و الشاى و الصابون و المنظفات و غيرها بكميات و غيرة و اسعار تنافسية زيت عبوة واحد لتر ٨٠ جنيها وزيت عبوة ٨٠٠ مللى ٦٥ جنيها وزيت عبوة ٧٠٠ مللى ٦٠ جنيها وأرز عبوة واحد كجم ٣٢ جنيها.

وعن المخابز البلدية، أفادت المديرية بأنه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس

وعن البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى، شدد وكيل الوزارة على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

عن محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز، كلف وكيل الوزارة إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات و مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة و المعلن عنها.

وشدد على حملات تموينية يومية صباحية و مسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية و رصد اى نقص في اى سلعة غذائية و غير غذائية و التأكد من توافر السلع من الخضر و الفاكهة و اللحوم و الدواجن و الأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين و كذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين و التأكد من صلاحية السلع و مصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.

أعلنت المديرية عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة و اشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات و فرق عمل الرقابة و كذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين و العمل على حلها فوريا.