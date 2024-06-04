وزير الخارجية: العمل مستمر بين مصر وقبرص لتعزيز العلاقات في جميع المجالات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العمل مستمر بين مصر وقبرص لتعزيز العلاقات بكافة المجالات، لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين تطورت لتصبح علاقة استراتيجية حقيقية، يراعي فيها كل طرف مصالح الطرف الآخر، والعمل على إيجاد مجالات تعاون وتنمية الفرص بشكل مستمر.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المباحثات اليوم تركزت على العلاقات الثنائية، واستعراض كافة أوجه التعاون والمجالات التي تحتاج المزيد من المتابعة حتى نصل إلى النتائج المرجوة.

وأعرب شكري عن تطلعه لتحديد موعدا لعقد اللجنة الحكومية الحكومية العليا على مستوى الرئيسين، وإعطاء قوة دفع جديدة، مشيرة إلى أهمية الإعداد الجيد لهذه المناسبة.