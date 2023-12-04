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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل إصابات لاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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تأكد بشكل نهائي خروج محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول في مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

ويعاني محمد عبدالمنعم من التواء في الكاحل تعرض له قبل مباراة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت الماضي، على أن يتم تجهيزه لبداية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية حيث يجري محمد عبد المنعم، أشعة وفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية. 

ويلتقي الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري  في السادسة مساء  يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كما تأكد أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق بعدما تعرض لإصابة عضلية جديدة مؤخرا واصبح خارج حساابت الفريق في كأس العالم للأندية، ونفس الأمر بالنسبة للثنائي كريم نيدفيد ورضا سليم.

في المقابل يسابق الجهاز الطبي بالأهلي الزمن لتجهيز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، وسط شكوك حول لحاقه باللقاء حيث يعانى من ألم فى العضلة الضامة.

وتلقى الجهاز الفني خبر سار بتأكد جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة شباب بلوزداد بعد تعرضه لكدمة فى الركبة.

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