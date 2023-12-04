"معرفش يسافر".. شاب يتخلص من حياته بإلقاء نفسه فى المياه بالدقهلية

تخلص شاب فى العقد الثانى من عمره وذلك بإلقاء نفسه بمياه ترعة الرياح التوفيقي من أعلى كوبرى أبو نبهان بنطاق قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية نتيجة عودته من المطار حيث كان من المقرر له السفر أمس إلى السعودية إلا أنه عاد من المطار ولم يتمكن من السفر.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بقيام شاب بإلقاء نفسه بمياه ترعة "الرياح التوفيقي" من أعلى كوبرى ابو نبهان .

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ حيث تمكنت القوات من انتشال الجثمان وتبين أنها لشاب يدعى محمود السعيد عبد الوهاب الادغم ٢٨ عاما ومقيم كوم النور التابعة لمركز ميت غمر.

وبسؤال أسرته أكدوا أن نجلهم كان من المقرر أن يسافر أمس إلى المملكه العريية السعودية إلا أنه لم يتمكن من السفر وعاد من المطار.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين