عمال الغزل والنسيج بالإسكندرية لـ"السيسي": كمل المشوار وأحنا معاك

تقع الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، شمال غرب دلتا النيل، وتبلغ مساحتها 2523 كم². يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق محافظة البحيرة، ومن الغرب الطريق الساحلي الدولي، فهي العاصمة الثانية لمصر قديمًا، وأكبر مدنها.

تتمتع “الإسكندرية، أو عروس البحر المتوسط” بجغرافية وتاريخ عريق يميزها عن غيرها من المدن المصرية، وموقعها المتميز بحكم وجودها والمساحة الكبيرة التى تشغلها.

من مدينة الأسكندريه وداخل المدينة الشبابيه بأبو قير، بعث الآلاف من عمال الغزل والنسيج اليوم الأحد، رساله الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنوا فيها دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفتره رئاسيه جديده وتأيده في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه. حيث حث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال أحمد الشرنوبى رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر كفر الدوار للغزل والنسيج ونائب رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للغزل والنسيج، إن مصر هي وطننا العزيز عشنا وتعلمنا فيه القيم والحق والأخلاق والمحبه والإخلاص، مشيرا إلي اننا لن نسمح بأي محاوله لزعزة إستقرار أمن ذلك الوطن، مؤكدًا اننا جميعا سنخرج على قلب رجل واحد لنثبت للعالم أجمع أن المصريين وخاصة عمال الغزل والنسيج جميعا يعون كل ما يحاك بهم ولن يتركوا الرئيس السيسي فهم ملتفون حوله وسيكمل ما بدأه من تنمية شاملة.

وأضاف الشرنوبى، إننا في حاجة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، للحفاظ على حالة الاستقرار، واستكمال المشروعات القومية، وأن كل الشعب المصري، يرى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة كما الماضية، مشيرًا إلى أن بوادر العملية الانتخابية بدت بشكل كبير في انتخابات المصريين بالخارج، ووعيهم ومشاركتهم الفعالة لإبداء الرأي وتقديم صورة ديمقراطية حضارية أمام العالم أجمع، مضيفًا أن النقابة العامة للغزل والنسيج بعمالها دائما نموذج للوعي والفعالية والمشاركة السياسيه.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صنع تاريخًا لمصر الحديثة، مشيرا الي أن مصر مرت بالعديد من المحطات المهمه منذ عام 2014 وحتي الآن.

وقال رئيس نقابة الغزل والنسيج: إن أهل الشر منذ عام 2014 تأمروا علي إسقاط مصر ولكن هيهات فهي محفوظه من الله سبحانه وتعالي حيث وهبنا قائد وزعيم تحمل الكثير وأخذ علي عاتقه العبور بمصر لبر الأمان.

وأضاف الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات القادمة، يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها، وإستكمالا للشراره التي أطلقها لتطوير صناعة الغزل والنسيج عام 2019 بعيد العمال من نفس المدينة الأسكندرية، تلك الصناعه التي تعد من أهم الصناعات، وذلك نظرا للعائد والدخل المادى الذى تكتسبة الدولة من هذا المنتج المحلى الذى يغزو دول العالم جميعا.

وأوضح إبراهيم أن كل هذا لم يأت من فراغ ولا محل صدفة إنما أتى برؤية ثاقبة، وبامتلاك القيادة السياسية أدوات ومقومات النجاح لتنتقل بمصر إلى مكان آخر في تشكيل المعادلة الدولية، اقتصاديا، وسياسيا.

وطالب رئيس نقابة الغزل والنسيج من العمال أن يعوا جيدا حجم التحديات التي تمر بها مصر، قائلا: ليه هنختار الرئيس السيسي؟، علشان الحد الادني للاجور - علشان قانون العمل الجديد - علشان خطة تطوير الغزل والنسيج بتكلفة 55 مليار- علشان منظومة التأمين الطبي الشامل لكل افراد الاسرة – علشان مبادرة حياة كريمة، واقتبس من كلمة الرئيس "العفي محدش بيأكل لقمته"، علشان كده نوع الرئيس مصادر االسلاح لقواتنا المسلحه عشان ميبقاش صباعنا تحت درس حد كل ده وأكثر بس علشان نكمل المسيرة ونكمل المشوار.

ووجه الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج العمال الي ضرورة المشاركة الإيجابيه والنزول أيام 10،11،12 باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا هامًا وحق دستوريًا لنؤكد للعالم أجمع أن شعب مصر العظيم خلف قائدهم لإستكمال مسيرة التنميه وبناء الجمهورية الجديده

جدير بالذكرأن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

IMG-20231203-WA0017

IMG-20231203-WA0016

IMG-20231203-WA0012

IMG-20231203-WA0015

IMG-20231203-WA0014

IMG-20231203-WA0013

IMG-20231203-WA0010

IMG-20231203-WA0011

IMG-20231203-WA0009

IMG-20231203-WA0006

IMG-20231203-WA0008

IMG-20231203-WA0004

IMG-20231203-WA0005

IMG-20231203-WA0007

IMG-20231203-WA0003