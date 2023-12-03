متحف كوم أوشيم بالفيوم يستقبل طالبات "آثار المنيا"

يواصل الموسم السياحى فى الفيوم توهجه، وذلك فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والاثار وتحت إشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، وحسين عبد القادر مدير المنطقة في ظل الجهود المبذولة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

ومن جانبها أكدت إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم ان المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم فى انتعاشة سياحية كبيرة حيث استقبلت العديد من الزيارات السياحية للمناطق الأثرية.

ورصدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم بقيادة نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى تزايد أعداد الوفود السياحية في المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال متابعة تلك المناطق بصورة دورية.

حيث شهدت منطقة كرانيس الاثرية ومتحف كوم اوشيم زيارة طلاب وطالبات كلية الاداب قسم الاثار جامعة المنيا بصحبة الدكتور تونى طالب عبد السلام وهذة الزيارات العلمية لها اثر كبير فى إثراء العملية التعليمية ورؤية المعالم الاثرية علي ارض الواقع لترسيخ المعلومات والمفاهيم الاثرية لدى طلاب الجامعة.

فيما تدعو إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم الجميع لزيارة المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم من اجل التواصل الثقافي والحضاري والأستمتاع بسحر وجمال الطبيعة والآثار .

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