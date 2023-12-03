وزير النقل يستجيب لطلب نواب بورسعيد بعدم تداول مواد خطرة بالميناء

قدمت الكتلة البرلمانية لنواب محافظة بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، الشكر، اليوم الأحد، إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لاستجابته لمطلب النواب بعدم شحن وتفريغ وتداول وتخزين"الكلينكر، والفوسفات، الأسمنت المعبأ، والحجر الجيري" والتي تمثل خطرا على الصحة العامة لأهالي المحافظة، خاصة وأن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني.

وأشار النواب، في بيان لهم، إلى أن ذلك في إطار دور نواب محافظة بورسعيد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، من المشروعات التي قد تؤثر عليها بالسلب، وتحقيق المنفعة العامة للدولة المصرية.

حضر عن نواب الكتلة البرلمانية، خلال اللقاء مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، نيابة عن باقي نواب الكتلة البرلمانية الذين رفضوا وجود هذه المواد الضارة على صحة أهالي المحافظة.