تقدم ترتيب جامعة المنصورة في تقييم "QS Stars"

أصدرت جامعة المنصورة بيانا مساء اليوم السبت، أعلنت فيه تقدم ترتيب الجامعة وفقا لتقييم "QS Stars" وحصولها على أربعة نجوم مما يعد إنجازًا دوليًا جديدًا، وفي تقييم هيئة التصنيف العالمي للجامعات التي تعتبر إحدى أفضل ثلاث أنظمة لتقييم الجامعات العالمية من حيث الأهمية والتأثير.



وقال بيان الجامعة أن تقييم QS Stars يعتمد على مجموعة من المعايير التي تقيس بدقة أداء الجامعة في عدة مجالات من أهمها جودة التعليم، والبحث العلمي والابتكار، الاتفاقيات والشركات الدولية، وغيرها من المعايير التي استطاعت جامعة المنصورة أن تحقق فيها تميزًا دوليًا مشهودًا.



وأوضح البيان ان إنجاز جامعة المنصورة يأتي في إطار رؤية الجامعة للارتقاء بمختلف المناحي العملية والتعليمية والبحثية والخدمية، وتطبيق استراتيجيات دولية تواكب التطورات العالمية، من حيث جودة التعليم، واستخدام أساليب تعليم حديثة، وإنشاء برامج ومقررات دراسية جديدة، وإنشاء درجات علمية دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمتميزة.

تقدم ترتيب جامعة المنصورة بتقييم QS Stars