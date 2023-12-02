ضم أستاذًا بـ«طب المنصورة» لعضوية لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية في مصر

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قرارا بضم الدكتور محمد عبدالوهاب، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، إلى عضوية اللجنة المنبثقة من لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات للنظر في الموضوعات الخاصة بالجامعات الأجنبية التي لها فروع داخل جمهورية مصر العربية أو جامعات خارج مصر وتطلب اعتماد الدرجة الجامعية في مصر".

وقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كذلك، استمرار عضوية «عبدالوهاب» في اللجنة العامة للمعادلات في علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات.

كان وزير التعليم العالي قد أصدر قرارا رقم 402 لسنة 2023 بتشكيل لجنة جديدة منبثقة عن لجنة المعادلات في المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضوية بعض الأساتذة العلماء بالجامعات المصرية تختص هذه اللجنة بالنظر في كل الموضوعات الخاصة بالجامعات الأجنبية في مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالوهاب هو المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة وحاليا يترأس الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد، كما حصل مؤخرا على جائزة الرواد فى الطب من أكاديمية البحث العلمي.