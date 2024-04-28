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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

مواصلة جهود الأجهزة
مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات ومل
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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة - القليوبية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن الجيزة

 ضبط (ميكانيكى – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها (بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من داخل سيارة ملك إحدى السيدات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها – جزء من المبلغ المالى) ، وأضاف بإنفاقه باقـى المبلغ على متطلباته الشخصية ،وأرشد عن الحقيبة بمكان إلقائها بمنطقة حدائق الأهرام وبداخلها متعلقات المجنى عليها الشخصية.
مديرية أمن القليوبية

 ضبط (3 عاطلين - مقيمين بدائرتى قسمى شرطة أول وثان شبرا الخيمة ، لإثنين منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بقطع أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب ، وبحوزتهم (2 إسطوانة غاز أوكسجين).  

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الداخلية السرقات الجيزة القليوبية