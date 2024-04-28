ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالجيزة بزعم توظيف أموالهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بمجال تجارة الأدوية.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (4 مواطنين) بتضررهم من (سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

