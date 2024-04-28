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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالغربية.. وضبط مرتكب الواقعة

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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) داخل مسكنها. 
 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها) وأقر بإرتكابه الواقعة بغرض السرقة وقيامه بالدلوف لشقة المجنى عليها وبحوزته (سكين) ولدى رؤيتها له حاولت مقاومته فقام بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة وإستولى على مبلغ مالى من داخل غرفتها ولاذ بالهرب.. وأرشد عن (الأداة المستخدمة). 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سكين شرطة