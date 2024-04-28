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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي: أكدت ضرورة رقمنة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن مدينة العدالة التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة، عملت الدولة على التخطيط لها وتم عرضها وفقا للمعايير المناسبة، وأكدت أنه لا بد أن تكون المدينة رقمية.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أن الشركة المنفذة لمدينة العدالة رغبت في وجود تعديلات عليها، وتعديلات على التصور الهندسي، حتى يتم العمل داخل المدينة بالشكل الأمثل.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصنا على أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب، مؤكدًا أن شبكة البيانات تم تأمينها بشكل كامل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة العدالة العاصمة الإدارية الجديدة افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية