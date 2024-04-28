تحرير 22 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 21866 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها 828 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 دراجة نارية مخالفة، 11845 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 23 مخالفة موقف عشوائى، 555 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 19 مخالفة شروط التراخيص.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع استمرار حملات أجهزة وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية.

