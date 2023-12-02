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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة برتوكول تعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لتعزيز وتطوير أوجه التعاون فى المجالات البحثية والفنية والتطبيقية.

ويهدف البرتوكول إلى تنفيذ البحوث التطبيقية المشتركة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ودعم وتطوير ركائز العمل البحثى وتبادل ونقل الخبرات والتدريب المستمر للباحثين من الطرفين، وذلك انطلاقًا من دور القوات المسلحة فى المشاركة الفعالة والمساهمة فى خدمة المجتمع المصرى والتعاون المشترك مع مختلف الجهات البحثية والعلمية بالدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة.

حضر مراسم توقيع البرتوكول اللواء  محمد متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة القوات المسلجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الاعاقة