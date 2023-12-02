رئيس جامعة العريش يكرم الوفد المُشارك في برنامج الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وفدا من الجامعة المشارك في فعاليات البرنامج التدريبي «سياسات، وأدوات سبل مكافحة الفساد والحوكمة»، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمقر الأكاديمية، وذلك في إطار تمكين منسوبي جامعة العريش في مجال مكافحة الفساد، حيث قام سيادته بتسليم المشاركين شهادات المشاركة، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش؛ رئيس جامعة العريش، حرص الجامعة على المشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية الوطنيه لمكافحة الفساد؛ بهدف تنمية قدرات، وخبرات منسوبي الجامعة في هذا المجال، ونشر قيم النزاهة، والشفافية في المجتمع؛ لتحقيق التنمية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح الدكتور رئيس الجامعة؛ الوفد تكون من (10) من العاملين، من مختلف كليات الجامعة، مضيفًا أن البرنامج تضمن تدريبًا مكثفاَ حول: محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، وأدوات، وأهداف تلك الاستراتيجية، والأنشطة المختلفة التي تطبقها الدولة المصرية في هذا المجال، كما تناول التدريب مجالات: الأمن السيبراني، وسبل الحد من الفساد، والحفاظ على البيانات، إلى جانب دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، والإنجازات التي قامت بها في هذا المجال.