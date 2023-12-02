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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال يشن غارات جوية جديدة شرق خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة شرق خان يونس بشكل مكثف، الأمر الذي قد يسفر عن مزيد من الشهداء والمصابين.

وكان قد أشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن قوات الاحتلال تقصف عدة مناطق سكنية بجنوب قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأعباء على المستشفيات في هذه المنطقة، مع العلم بأن المصابين الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر الواقعة في خان يونس بقطاع غزة. 

وكان قد استأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

طيران الاحتلال غارات جوية جديدة خان يونس